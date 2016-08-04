Дорогой BMW X6 тушили канализационными стоками (видео)

В субботу в Самаре произошла курьезная ситуация. На одной из трасс загорелся автомобиль БМВ.

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Видео ЧП разместили очевидцы в одном из популярных городских пабликов города в социальных сетях.

На помощь растерявшемуся владельцу пришел проезжавший мимо водитель «КамАЗа»-ассенизатора, который в народе называют "дерьмовоз", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на tvsamara.

"BMW X6 вспыхнула с подкапотного пространства", - рассказал в комментариях один из жителей региона.

Ассенизатор начал поливать иномарку канализационными стоками, в результате чего возгорание удалось потушить. Как много автомобилисту предстоит потратить на мойку - неизвестно. Обошлось без пострадавших.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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