Дорогой BMW X6 тушили канализационными стоками (видео)
В субботу в Самаре произошла курьезная ситуация. На одной из трасс загорелся автомобиль БМВ.
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Видео ЧП разместили очевидцы в одном из популярных городских пабликов города в социальных сетях.
На помощь растерявшемуся владельцу пришел проезжавший мимо водитель «КамАЗа»-ассенизатора, который в народе называют "дерьмовоз", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на tvsamara.
"BMW X6 вспыхнула с подкапотного пространства", - рассказал в комментариях один из жителей региона.
Ассенизатор начал поливать иномарку канализационными стоками, в результате чего возгорание удалось потушить. Как много автомобилисту предстоит потратить на мойку - неизвестно. Обошлось без пострадавших.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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