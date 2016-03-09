Пять щенков породы акита-ину, ранее принадлежащих приморскому губернатору, нашли новых хозяев

В пяти приморских семьях пополнение: щенки породы акита-ину, ранее принадлежавшие губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, обрели новых хозяев. Обзавестись мохнатым другом смогли только те семьи, у которых есть свой дом, поскольку к жизни в квартире акита-ину не приспособлены, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Пристроить в добрые руки двухмесячных питомцев, которых семье Кожемяко подарила домашняя любимица, глава региона решил в начале ноября, о чем и сообщил подписчикам в своем Instagram-аккаунте; там же и определились счастливчики. Клич губернатора вызвал ажиотаж в соцсети: принять щенка в семью захотели более тысячи человек.

По словам Кожемяко, выбирать достойных оказалось задачей непростой. В итоге предпочтение отдали семьям с детьми.

«Давно хотели такую собаку, когда только в дом переезжали, – признается один из новоиспеченных владельцев собаки Сергей Андреев из Находки, – но не было возможности приобрести. А тут увидели в Instagram, что будут разыгрываться щенки, попытали счастье».

Новый член семьи, которому Андреевы дали кличку Кай, уже успел подружиться со своей юной хозяйкой – дочерью Сергея Алиной. Девочка говорит, что мечтала об акита-ину с тех самых пор, как узнала о ней из интернета.

Брату Кая новые хозяева из Большого Камня кличку пока не придумали. Говорят, что вместе с детьми – их в семье Исрафиловых трое – подыщут подходящую, японскую: «Мы хотели именно такого щенка, именно мальчика, и так звезды сошлись, что мы стали его счастливыми обладателями, – рассказывает Татьяна Исрафилова. – Он станет четвертым ребенком в нашей семье, будем воспитывать. Имя щенку мы еще не придумали, губернатор попросил придумать именно японское, поэтому привезем его сейчас домой и выберем вместе с детками».

Новых хозяев ждали три мальчика и две девочки — еще одного щенка, девочку, Кожемяко оставил себе. Чтобы определить, кому какая собака достанется, представители от каждой семьи тянули жребий. Сыну Виктора Казарина из села Новицкого Партизанского района Богдану довелось получить мальчика, однако школьник признался губернатору, что хотел девочку. Тогда глава региона обменял подаренную собаку – благо, лохматый еще не успел привязаться к новым хозяевам – на своего щенка. «Мы много читали об акита-ину в интернете, о том, какие это верные собаки, и хотели завести себе такого питомца, – объясняет Виктор. – У нас уже есть одна собака другой породы, старенькая уже. Щенка завели детям, чтобы они им занимались».

Счастливые обладатели собак пообщались с Олегом Кожемяко и его супругой Ириной Герасименко, которая также пришла на мероприятие. Спрашивали в основном о повадках и уходе за акита-ину, а также об их любимых лакомствах. У всех щенков есть необходимые прививки и паспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]