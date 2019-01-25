«Возьмите себе, Валерия, в новый шикарный дом»: щенками губернатора Приморья восхитилась известная столичная личность

Пост губернатора Приморья Олега Кожемяко на своей странице в instagram вызвал бурю положительных эмоций, сообщают «Вести:Приморье».

В публикации губернатор рассказал, что готов отдать родившихся недавно щенков акита-ину в добрые руки приморцам. Глава региона назвал условия, которые должны быть выдержаны, чтобы щенки попали к новым хозяевам.

Отметим, губернатор не в первый раз раздает щенков тем, у кого есть большое желание иметь такого четвероногого друга.

«В течение следующих двух месяцев сделаем щенкам все необходимые прививки и раздадим в добрые руки – нашим приморским семьям, как мы это делали в ноябре прошлого года. Если вы любите животных, живете в своём доме, то пишите в личных сообщениях и в комментариях о вашей семье. Мы всё посмотрим и по итогу выберем пять семей Приморского края, к которым отправятся жить пушистики», отметил Кожемяко.

Опубликованное видео набрало почти 54 тысячи просмотров. Одним из тех, кто откликнулся на пост главы края, оказалась известная певица Валерия.

«Какая прелесть» - отреагировала на видео губернатора певица.

«Возьмите себе Валерия, в новый шикарный дом», «Олег Николаевич, Вы видели себя со стороны? У Вас такие счастливые глаза, как будто это не щенки, а Ваши дети. Боже мой они такие хорошенькие, дай бог им попасть в такую же любящую семью, как Ваша», отметили в комментариях.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]