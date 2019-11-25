Во Владивостоке обсуждают новый проект транспортной сети. Он опубликован на сайте городской администрации. Согласно схемам и расчетам экспертов, пассажирам уже не нужны 60-й и 59-ый маршруты, которые идут на Эгершельд от завода «Варяг» и «Академической». Закроется единственный прямой автобус от центра Владивостока до поселков Русского острова. Откажутся от маршрутки номер семь, которая перевозила людей по сопкам от улицы Шепеткова. Сократить планируют 23 автобусных маршрута. До 10 декабря горожанам можно внести свои предложения по модернизации.

Подробнее о реформе транспортной сети дальневосточной столицы в интервью с Александром Ивановым - начальником управления транспорта администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]