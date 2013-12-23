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Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

Фото: Время Н

В течение всего декабря погода в России будет отличаться температурными аномалиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос». Север европейской части России окажется в зоне «особенного перегрева»: температуры будут превышать средние значения на четыре градуса или даже больше. Холоднее нормы ожидается погода на севере Сибири и Дальнего Востока, а на юге страны температура будет в пределах нормы.

Москвичам синоптики пообещали «температурные качели», причём даже в периоды похолодания погода будет аномально тёплой. Метеорологи объясняют это циклонами, приносящими то тепло, то холод. Кроме того, из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.

«Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели», — заключили специалисты.

Ранее специалисты «Росгидромета» озвучили прогноз на предстоящую зиму. По мнению синоптиков,зима 2019–2020 в России ожидается нехолодной, с температурами преимущественно около и выше нормы. Но насколько температура воздуха в различных регионах превысит норму, предсказать практически невозможно.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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