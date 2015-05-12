24 тонны кеты не дошли до потребителя
Управлением Россельхознадзора изъято из оборота почти 24 тонны мороженой кеты без маркировки производителя
Крупную партию мороженой кеты пытались доставить из Магаданской области в Красноярск. Продукция изъята и помещена на изолированное хранение, в отношении нарушителя возбуждено административное производство.
Во Владивостокском морском рыбном порту в ходе проведения осмотра одного из контейнеров с партией поднадзорной продукции – замороженной кеты – должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. Груз поступил в Приморье морским транспортом из Магаданской области и ожидал дальнейшей отправки в Красноярск, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При проведении ветеринарного осмотра установлено, что большая часть продукции – почти 24 тонны рыбы – хранилась и перевозилась без маркировки производителя, что является нарушением ветеринарных норм. На остальной продукции – более 1 тонны – маркировка нанесена в виде бумажной самоклеющейся этикетки. Кроме того, при досмотре в контейнере обнаружены отдельно лежащие пачки самоклеющихся этикеток с маркировкой разных производителей.
На основании действующего законодательства продукция, не имеющая маркировки (почти 24 тонны), изъята и помещена на изолированное хранение.
В отношении собственника продукции возбуждено административное производство. По завершению административного производства продукция неподтвержденного качества подлежит уничтожению либо утилизации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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