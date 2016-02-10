В Приморье уничтожено около пяти тонн кеты неподтвержденного качества

11 декабря во Владивостоке уничтожено около пяти тонн кеты неподтвержденного качества, выявленной должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области во время досмотра поднадзорной продукции во Владивостокском морском рыбном порту, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

28 октября 2019 года во Владивостокском морском рыбном порту Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был произведен досмотр одного из контейнеров с партией поднадзорной продукции – замороженной кеты, отправителями которой являлись ООО «Арманская рыбопромышленная группа» и ИП Зюлькин А.А.

На упаковочных мешках большей части продукции не было маркировки производителя, что является нарушением ветеринарных норм Евразийского экономического союза и не позволило идентифицировать товар.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза продукция, не имеющая маркировки, была изъята и помещена на изолированное хранение.

В отношении ООО «Арманская рыбопромышленная группа» было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП, по результату рассмотрения которого предприятию был назначен административный штраф. Продукция этого производителя общей массой около 18 тонн была уничтожена под контролем Управления Россельхознадзора в сентябре 2020 года.

В отношении ИП Зюлькин А.А. также было возбуждено дело по ч. 2 ст. 10.8 КоАП, по результату рассмотрения которого предпринимателю был назначен административный штраф.

11 декабря в целях исполнения выданного Управлением Россельхознадзора предписания об утилизации или уничтожении потенциально небезопасной продукции под контролем инспекторов ведомства продукция общим весом около 5 тонн была сначала денатурирована (обработана химическими соединениями), чтобы избежать несанкционированного применения продукции, после чего уничтожена путем сжигания на специализированном комплексе во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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