Семейный подряд. В Большом Камне на заводе «Звезда» уже несколько десятилетий трудится династия сварщиков Котовых. Глава семейства подал пример двум своим сыновьям, у которых, к слову, уже есть взрослые дети. С Дмитрием Котовым — инженером первой категории пообщалась — Александра Мостовая — и выяснила, почему он пошёл по стопам отца.

Сейчас у него уже две дочери. Младшая — школьница, а старшая - учится в вузе. Но пока не ясно, продолжит ли кто-то из них дело семейной династии. На «Звезде» сам Дмитрий Котов провёл всё детство. За советом — к отцу, который помогал и словом, и делом. И, собственно, он вдохновил тогда ещё совсем маленького восьмилетнего сына Диму стать сварщиком. В производство этого завода глава семейства Александр Котов вложил не только силы, душу. Сейчас его уже нет в живых, но работал он до последнего дня.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»: "Отец своим примером и своим отношением к делу показывал, что нам, кроме как сварщиками, некем не быть".

Трудится он на предприятии с 90-х. Как и его старший брат. К слову, племянник Дмитрия Котова не пошёл по стопам деда, но воплотил в жизнь его другую мечту. Александр Котов хотел связать жизнь с морем. Но по разным причинам не получилось. Зато теперь его внук - морской офицер - служит на Камчатке.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»: "Любая работа — это ответственность, строительство атомного ледокола — очень ответственное занятие, хотя я участвовал во многих работах, связанных с атомными реакторами".

Это Дмитрий Котов рассказывает нам о важном для всей «Звезды» событии — строительстве атомного ледокола «Лидер», аналогов которому в мире нет. Работы начнутся в 2020. Но к ним готовятся уже сейчас. Это большая ответственность для всего коллектива.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»: "Ну, куда нам деваться, справимся, конечно, мы же русские!"

Себя младший Котов называет амбициозным скептиком. Но к любому проекту относится с интересом и дело доводит до конца. Так учил отец. Не сдаваться никогда и ни при каких обстоятельствах.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»: "Я сам помню: когда пришёл на завод, для меня всё это было так страшно, хотя и было мне уже 22 года. Но ничего 5-6 лет, и как будто здесь и жил".

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, потребность в инженерно-технических кадрах в округе до 2025 составляет без малого 91 тыс. человек. Специалисты в области инженерного дела и современных технологий нужны в каждом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Сам Котов работать на судостроительном комплексе планирует ещё лет 15. Загадывать он не любит. Но на свою место готовит молодых людей. И сейчас помогает им влиться, так сказать, в колею производственного процесса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]