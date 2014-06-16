Семейный подряд: династия сварщиков трудится на заводе «Звезда»

Семейный подряд. В Большом Камне на заводе «Звезда» уже несколько десятилетий трудится династия сварщиков Котовых. Глава семейства подал пример двум своим сыновьям, у которых, к слову, - уже есть взрослые дети. С Дмитрием Котовым — инженером первой категории пообщалась — Александра Мостовая — и выяснила, почему он пошёл по стопам отца.

Сейчас у него уже две дочери. Младшая — школьница, а старшая - учится в вузе. Но пока неясно, продолжит ли кто-то из них дело семейной династии. На «Звезде» сам Дмитрий Котов провёл всё детство. За советом — к отцу, который помогал и словом и делом. И, собственно, он вдохновил тогда ещё совсем маленького восьми-летнего сына Диму стать сварщиком. В производство этого завода глава семейства — Александр Котов — вложил не только силы. Душу. Сейчас его уже нет в живых, но работал он до последнего дня.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»:

- Был организатором и воплотителем всех идей в сварочном производстве на ДВЗ «Звезда»

Новых технологий, связанных с широким перечнем ми номенклатуры материалов, которые применялись в то время и сейчас при ремонте атомных подводных лодок. Отец своим примером и свои отношением к делу показывал, что, нам, кроме как сварщиками никем не быть.

Трудится он на предприятии с 90-х. Как и его старший брат. К слову, племянник Дмитрия Котова не пошёл по стопам деда, но воплотил в жизнь его другую мечту. Александр Котов хотел связать жизнь с морем. Но по разным причинам -не получилось. Зато теперь его внук - морской офицер, служит на Камчатке.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»:

- Любая работа — это ответственность, строительство атомного ледокола — очень ответственное занятие.

Это Дмитрий Котов рассказывает нам о важном для всей «Звезды» событии — строительстве атомного ледокола «Лидер», аналогов которому в мире нет. Работы начнутся в 2020. Но к ним готовятся уже сейчас. Это большая ответственность для всего коллектива.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»:

- Куда нам деваться, справимся, конечно, мы же русские!

Себя младший Котов называет амбициозным скептиком. Но к любому проекту относится с интересом и дело доводит до конца. Так учил отец. Не сдаваться никогда и ни при каких обстоятельствах.

Дмитрий Котов, инженер по сварке трубопроводов первой категории ССК «Звезда»:

- Я сам помню: когда пришёл на завод, для меня всё это было так страшно, хотя и было мне уже 22 года. Но ничего 5-6 лет, и как будто здесь и жил.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, потребность в инженерно-технических кадрах в округе до 2025 составляет без малого 91 тыс. человек. Специалисты в области инженерного дела и современных технологий нужны в каждом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Сам Котов работать на судостроительном комплексе планирует ещё лет 15. Загадывать он не любит. Но на свою место готовит молодых людей. И сейчас помогает им влиться, так сказать, в колею производственного процесса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]