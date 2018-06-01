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«Лежачие полицейские» не останавливают нелегальных «дрифтеров» во Владивостоке

Фото: Vl.ru

В дальневосточной столице в районе фуникулера на этой неделе установили «лежачих полицейских». Таким образом пытались бороться с нелегальными «дрифтерами», которые здесь устраивают гонки по ночам. Тем не менее, заезды продолжаются, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Штрафы также не пугают "гонщиков".

В ГИБДД объясняют, что могут штрафовать нелегалов за превышение скорости, излишний шум или блокировку проезжей части, если кто-нибудь пожалуется, но эти меры пока не работают. Например, за нарушение нормативов уровня шума в ноябре во Владивостоке оштрафовали пятерых водителей. Но сумма штрафа несерьезная – всего 500 рублей. За блокировку проезжей части, которая влечет наказание в виде штрафа от 50-ти до ста тысяч рублей, еще никого не наказали.

Пытаются повлиять на нелегальных «дрифтеров» и профессиональные спортсмены. В начале на «Приморском кольце» уличных «гонщиков» приглашали бесплатно прокатиться по профессиональной трассе. Приехали всего около 15 человек, которые обычно организовывают заезды в пригороде и называют свою тусовку «Терминал B». "Фуникулерщики" проигнорировали приглашение. 

Очевидно, что с помощью одних «лежачих полицейских» и мелких штрафов проблему не решить. Возможно, стоит обратить внимание на близлежащий Хабаровск, где правоохранительные органы оказались решительнее. Во время одной из таких гонок приехал ОМОН, всех «нелегалов» задержали, машины отвезли на штраф-стоянку.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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