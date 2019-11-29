Владивостокским дрифтерам грозит 15 суток и запрет на пользование авто





Полиция привлекает к ответственности дрифтеров, устраивающих соревнования на кольцах краевой столицы, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ГИБДД.

Во Владивостоке группа водителей, пользуясь отсутствием трафика транспорта на определенных участках проезжих частей города, пускает свое транспортное средство в управляемый занос, что в результате создает шумовой эффект.

Как правило, подобные действия осуществляются в темное время суток, в связи с чем создают неудобства для отдыха жителей и гостей города.

При поступлении информации о проведении дрифта инспекторами ДПС незамедлительно осуществляется выезд на место дорожно-транспортного происшествия и его оформление в установленном порядке.

При организованном скоплении автомашин, мешающем проезду автотранспорта на участке автодороги водители-правонарушители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных коммуникаций». За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо арест на срок до пятнадцати суток.

За превышение нормативов уровня шума при эксплуатации транспортных средств статьей 8.23 КоАП РФ также предусмотрена административная ответственность. При выявлении данного нарушения запрещается эксплуатация транспортного средства. При этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства. Напомним, именно стритрейсеры оборудуют свои автомобили «прямотоками».

По представлению Госавтоинспекции Владивостока в районе кольца Третьей Рабочей и в районе кольца Фуникулера произведена установка искусственной неровности. Об этом "Вести: Приморье" сообщали в материале «Лежачие полицейские» пошли войной на стритрейсеров Владивостока.

За текущий месяц сотрудниками ГИБДД Владивостока выявлены и привлечены к административной ответственности пятеро любителей дрифта. В отношении уличных гонщиков составлены административные материалы по статье 8.23 КоАП РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]