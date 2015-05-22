Установка лежачих полицейских во Владивостоке раззадорила дрифтеров

Установка искусственных неровностей в районе кольца на фуникулере расмешила дрифетров. Они сделали видеонарезку, в которой использовали сюжет "Вестей: Приморье" - «Лежачие полицейские» пошли войной на стритрейсеров Владивостока.

Ролик выполнен в насмешливых тонах. Текст журналиста, который освещал пррблемную для Владивостока тему, прерывается кадрыми, которые эксремалы сняли на пересечении улиц Всеволода Сибирцева, Гоголя и Суханова.

Как оказалось, закладывать крутые виражи в районе фуникулера нарушителям тишины искусственные неровности не помешали. Судя по видео, лежачий полицейский стал неким трамплином для еще большего экстрима. Дрифтеры даже благодарят за установку прекрады на дороги. К слову, во время подготовки сюжета, в ГИБДД Владивостока отказались комментировать какие меры принимают в краевой столице по борьбе с опасным вождением.

Вот что пишут в комментариях под роликом.

bum000.8.8

А если лежачий ещё выше сделают,будет вообще огонь трамп🔥

d1funikulergp

Когда ты вроде бы избавился от Фуникулёризма, но что-то пошло не так!

av.grg

А какой плавненький лежачий то!

serviceman27

Спасибо за новый обновлённый спот!) А ещё говорят власти о нас не заботятся✌️😎





















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]