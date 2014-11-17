Во Владивостоке в районе фуникулера устанавливают «лежачих полицейских»

Сегодня, 26 ноября, на кольце возле фуникулера начали устанавливать «лежачих полицейских». Предполагается, что барьеры помешают нелегальным «дрифтерам» устраивать здесь гонки по ночам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

На данном объекте трудятся девять рабочих «Восточной строительной компании № 1». По их словам, они успеют уложить «полицейских» за один день. На кольце будет три широких барьера из асфальта. По ГОСТу, здесь должны будут нанести разметку и поставить знаки «Искусственная неровность».

Работы проходят по заказу департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и по инициативе УГИБДД России по Владивостоку. Предполагается, что «лежачие полицейские» помешают нелегальным «дрифтерам» устраивать гонки на кольце фуникулера, нарушать правила дорожного движения, будить по ночам жителей района и подвергать опасности других водителей.

Отметим, из-за дорожных работ на Гоголя и Некрасовской собралась пробка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]