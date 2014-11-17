Во Владивостоке в районе фуникулера устанавливают «лежачих полицейских»
Сегодня, 26 ноября, на кольце возле фуникулера начали устанавливать «лежачих полицейских». Предполагается, что барьеры помешают нелегальным «дрифтерам» устраивать здесь гонки по ночам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
На данном объекте трудятся девять рабочих «Восточной строительной компании № 1». По их словам, они успеют уложить «полицейских» за один день. На кольце будет три широких барьера из асфальта. По ГОСТу, здесь должны будут нанести разметку и поставить знаки «Искусственная неровность».
Работы проходят по заказу департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и по инициативе УГИБДД России по Владивостоку. Предполагается, что «лежачие полицейские» помешают нелегальным «дрифтерам» устраивать гонки на кольце фуникулера, нарушать правила дорожного движения, будить по ночам жителей района и подвергать опасности других водителей.
Отметим, из-за дорожных работ на Гоголя и Некрасовской собралась пробка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.07.2019 "Дебилы, б...": соцсети Владивостока возмущены безумным дрифтом на кольце Фуникулера
-
10.08.2017 Ремонт дороги на Золотом мосту начнут в ночь на пятницу
-
02.07.2016 В День города во Владивостоке продлевается работа фуникулера
-
12.05.2016 Горожан приглашают на открытие велосезона-2016 во Владивостоке
-
09.02.2015 Полиция во Владивостоке привлекла к ответственности водителей автобусов, нарушивших ПДД
-
17.11.2014 В вечерний час-пик во Владивосток произошла массовая авария
Добавить комментарий