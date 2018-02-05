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Единственный в РФ черный бизнес-джет назвали именем летчика из Приморья

Единственный в РФ черный бизнес-джет назвали именем летчика из Приморья

Фото: пресс-служба Воронежского аэропорта

Единственный в стране чёрный самолёт официально назвали в честь погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова. Имя Героя России появилось на борту Challenger 850. Сразу после этого бизнес-джет отправился в первый рейс из Воронежа в Москву, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на  ГТРК "Воронеж".

Идею присвоения имени авиакомпания "Эйр-Экспресс", которой принадлежит борт, согласовала с родными лётчика. Компания планирует разместить в салоне самолёта брошюры с биографией и описанием подвига Романа Филипова. Самолёт производства канадской компании Bombardier Aerospace будет выполнять авиаперевозки по заказу. Бизнес-джет Challenger 850 может с комфортом перевозить 14 пассажиров. На борту для них предусмотрены кожаные кресла, диваны, раскладывающиеся столы.

Военный летчик Роман Филипов проходил службу в штурмовом авиационном полку в приморском селе Черниговка, откуда отправился в командировку в Сирию. Там он геройски погиб 3 февраля 2018 года. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой. В сети появилось видео последних секунд жизни Романа, на нём отчётливо слышны последние слова воронежца – "Это вам за пацанов!". 

В Воронежской области именем Филипова назвали две улицы – в самом Воронеже и в Борисоглебске. Кроме того, во дворе родной школы №85, которая носит его имя, установили 4-тонный памятник. Ещё один монумент позже появился на Аллее Славы Краснодарского высшего военного училища лётчиков, которое и окончил Филипов. В Приморье поставили бюст воронежцу, а астроном из Москвы открыл звезду в память о погибшем майоре.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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