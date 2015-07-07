Четыре крупнейших российских музея объединятся в новом культурном центре Владивостока
Известный архитектор Сергей Чобан представил проект музейно-выставочного комплекса во Владивостоке, — передают «Вести: Приморье» по информации туристического портала Приморского края.
Руководитель архитектурного бюро SPEECH – известный архитектор Сергей Чобан — представил на Градсовете проект культурного кластера, создание которого запланировано на улице Аксаковская во Владивостоке, на месте бывшего корпуса “Б” ДВГТУ.
«Ключевая идея проекта – создание многофункционального культурного центра, формирующего вокруг себя масштабное общественное пространство и обогащающего панораму Владивостока ярким архитектурным акцентом, символом своего времени, одинаково выигрышно воспринимаемым как с дальних, так и с ближних точек», – рассказал автор проекта.
Он добавил, что в состав комплекса войдут три здания, объединенные в единую композицию: многофункциональный концертный зал, музейно-выставочный комплекс и высшая школа музыкального и театрального искусства.
Специалисты департамента культуры отметили, что музейный центр, создаваемый в рамках кластера, объединит работу ведущих российских музеев – Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока, а также региональных и зарубежных партнеров.
«В комплекс войдут выставочные пространства площадью более 3 тысяч метров, реставрационно-исследовательский комплекс, а также образовательный центр с мастерскими по живописи, графике, скульптуре. Публичные пространства – вестибюли на нескольких этажах здания – смогут стать местом проведения концертов, дискуссий, лекций и других мероприятий», – отметили в ведомстве.
Напомним, Владивосток – один из четырех городов, где по поручению Президента России будет создан культурно-образовательный и музейный комплекс. Кластер в дальневосточной столице будет располагаться на двух локациях: на острове Русский и на улице Аксаковская.
Основная база для обучения и проживания будет сконцентрирована на острове, а на материке расположится музейный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал Российского государственного института сценических искусств. Создание данных комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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