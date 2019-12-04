В Приморье инженер-механик, педагоги коррекционной школы и специалисты приморской библиотеки для слепых объединились, чтобы родилась на свет удивительная детская книга. Стихи-загадки Сергея Прохорова «Веселый зоопарк» выпустили пока ограниченным тиражом на шрифте Брайля и в единственном тактильно-звуковом экземпляре.

Вся в дорожках из желтого кирпича, библиотека для слепых на окраине Владивостока. Здесь маленькая типография, и редактор Надежда Дзизюрова, в печать отправляет очередную страничку «Веселого зоопарка».

Улыбнуться некогда. «Эверест» выпускает листочек про тигра, а может бегемотика?

Кто пальцами читает книжки, точно не ошибётся. Жаль, шрифт не международный. В Японии к приморскому опыту проявляют интерес.

Сергей Прохоров, инженер-механик, поэт, г. Большой Камень: «Это надо книжку перевести на японский язык, и потом методом Брайля можно сделать».

Объемные точка-тире почему-то исключительно в белом исполнении. Бумага обязывает. Но «Веселый зоопарк» в тактильном варианте - абсолютно другое дело.

Милана Шлентова, читатель библиотеки: «Отклеилась, липучки, как на тканях, а черепаха тоже мягкая...»

Удивляется Милана, когда сообщаем, кто иллюстрации делал. Ровесники и педагог сельского интерната. Именно в Черниговке и родилась идея тактильной книжки на стихи Сергея Прохорова.

Ирина Морозова, учитель музыки коррекционной школы-интерната, с. Черниговка: «Мы хотим еще воплотить в жизнь загадки, которые, к сожалению, сюда не вошли, будем делать еще».

Ольга Катренко, корреспондент: «Том два!»

Наталья Завьялова и трудолюбивый помощник её, Димка Ступников, привезли в подарок библиотеке еще и пазлы для самых маленьких читателей.

Наталья Завьялова, воспитатель коррекционной школы-интерната, с.Черниговка: «Фигуры геометрические. Нужно собрать их по цветам».

Инженер-механик и поэт, тем временем, звуковую дорожку записывает в библиотечной студии.







Для каждого героя подбирают музыку и, что самое интересное - подсказку из мира живой природы.

Первым читателям Прохоров сам загадки загадывает. И смеётся вместе с ними. И обещает для особого формата описать в стихах еще десятка два самых разных зверят. А там и за сказки возьмётся.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]