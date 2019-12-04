Инженер-механик, педагог и библиотекарь сделали книжку для слепых детей. Видеорепортаж Ольги Катренко
В Приморье инженер-механик, педагоги коррекционной школы и специалисты приморской библиотеки для слепых объединились, чтобы родилась на свет удивительная детская книга. Стихи-загадки Сергея Прохорова «Веселый зоопарк» выпустили пока ограниченным тиражом на шрифте Брайля и в единственном тактильно-звуковом экземпляре.
Вся в дорожках из желтого кирпича, библиотека для слепых на окраине Владивостока. Здесь маленькая типография, и редактор Надежда Дзизюрова, в печать отправляет очередную страничку «Веселого зоопарка».
Улыбнуться некогда. «Эверест» выпускает листочек про тигра, а может бегемотика?
Кто пальцами читает книжки, точно не ошибётся. Жаль, шрифт не международный. В Японии к приморскому опыту проявляют интерес.
Сергей Прохоров, инженер-механик, поэт, г. Большой Камень: «Это надо книжку перевести на японский язык, и потом методом Брайля можно сделать».
Объемные точка-тире почему-то исключительно в белом исполнении. Бумага обязывает. Но «Веселый зоопарк» в тактильном варианте - абсолютно другое дело.
Милана Шлентова, читатель библиотеки: «Отклеилась, липучки, как на тканях, а черепаха тоже мягкая...»
Удивляется Милана, когда сообщаем, кто иллюстрации делал. Ровесники и педагог сельского интерната. Именно в Черниговке и родилась идея тактильной книжки на стихи Сергея Прохорова.
Ирина Морозова, учитель музыки коррекционной школы-интерната, с. Черниговка: «Мы хотим еще воплотить в жизнь загадки, которые, к сожалению, сюда не вошли, будем делать еще».
Ольга Катренко, корреспондент: «Том два!»
Наталья Завьялова и трудолюбивый помощник её, Димка Ступников, привезли в подарок библиотеке еще и пазлы для самых маленьких читателей.
Наталья Завьялова, воспитатель коррекционной школы-интерната, с.Черниговка: «Фигуры геометрические. Нужно собрать их по цветам».
Инженер-механик и поэт, тем временем, звуковую дорожку записывает в библиотечной студии.
Для каждого героя подбирают музыку и, что самое интересное - подсказку из мира живой природы.
Первым читателям Прохоров сам загадки загадывает. И смеётся вместе с ними. И обещает для особого формата описать в стихах еще десятка два самых разных зверят. А там и за сказки возьмётся.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
20.05.2019 Предлагают работу
-
02.04.2018 Первую детскую книжку выпустил инженер-механик из Приморья
-
08.12.2016 На частный огород в Большом Камне "приземлился" "космический корабль"
-
08.12.2016 "Космический корабль" приземлился на огород пенсионера из Большого Камня
-
21.10.2016 В Москве изданы книги приморской поэтессы для детей с проблемами по зрению
-
15.12.2014 Кинофильм «Бетховен», специально адаптированный для людей с нарушением зрения, покажут слабовидящим детям
Добавить комментарий