Житель Владивостока продал арендованные авто
Житель Владивостока признан виновным в мошенничестве.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, летом 2018 г. фигурант по договору субаренды получил в пользование автомашины «Toyota Land Cruiser» и «Toyota Harrier». После чего предложил купить данные транспортные средства "по дешевке" малознакомым мужчине и женщине. Злоумышленник получил с них более 2,8 млн. рублей, не собираясь, да и не имея возможности выполнить принятые на себя обязательства, так как автомобили ему не принадлежали.
Суд назначил мошеннику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
03.12.2019 Автобизнес приморца потерпел крах
-
19.11.2019 Житель Владивостока осужден за серию краж горных велосипедов
-
21.11.2019 В Приморье адвокат приговорен к реальному сроку лишения свободы за мошенничество
-
29.03.2018 Во Владивостоке к реальному лишению свободы осужден лжепродавец контейнеров
-
20.09.2017 Приморец зарезал своего товарища и сдался полиции
-
22.03.2016 В Спасске-Дальнем осужден бывший заместитель начальника исправительной колонии
Добавить комментарий