Житель Владивостока продал арендованные авто

Житель Владивостока признан виновным в мошенничестве.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, летом 2018 г. фигурант по договору субаренды получил в пользование автомашины «Toyota Land Cruiser» и «Toyota Harrier». После чего предложил купить данные транспортные средства "по дешевке" малознакомым мужчине и женщине. Злоумышленник получил с них более 2,8 млн. рублей, не собираясь, да и не имея возможности выполнить принятые на себя обязательства, так как автомобили ему не принадлежали.

Суд назначил мошеннику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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