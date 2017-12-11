Анонс на 6 декабря

6 декабря с 11.00 до 13.00 - Находка, ул. Пограничная 25 - руководитель Приморского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Родченко Денис Сергеевич проведет личный прием граждан в городе Находке. (Прием по предварительной записи).

6 декабря с 17.30 до 19.30 — Владивосток, гостиница «Экватор», зал «Виктория» (ул. Набережная, 20) - Биржа деловых контактов между российскими и китайскими предприятиями.

6 декабря в 9.00 – ВГУЭС (Гоголя, 41) – выставка «Образование в Корее».

6 декабря в 10.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «СонЛандия».

6 декабря в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – спектакль «Декамерон».

6 деабря в 18.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – премьера спектакля «Горка».

6 декабря в 19.00 – Владивосток, «Новый Акрополь» (Адмирала Фокина, 10г) – командная экоигра-стратегия «Хранители Земли».

6 декабря в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – одноактные балеты «Кармен-сюита. Блудный сын».

6 декабря в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – Metallica Tribute Show.

6 декабря в 19.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Витязь».

6 декабря – День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]