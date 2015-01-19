Зарплаты учителей станут одинаковыми по России
Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда. С просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта «Образование» к правительству обратился Совет Федерации по науке, образованию и культуре, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».
Реализация проекта может занять около года. Представители профессионального сообщества поддержали идею и выразили мнение, что зарплата педагогов должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.
В стране нет единой системы оплаты труда педагогов, поэтому за одинаковую работу учителя получают совершенно разные зарплаты. В некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки оказался меньше минимального размера оплаты труда почти в два раза.
— Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, — уверен сенатор Виктор Смирнов.
Кроме того, повышение квалификации педагогов должно обязательно находить отражение в системе оплаты труда, подчеркнул Виктор Смирнов.
По его оценке, решение вопроса о введении единой системы оплаты труда педагогов может занять около года.
— Надеюсь, в течение нынешней осенней и весенней сессии следующего года правительству России во взаимодействии с Федеральным собранием и профсоюзами удастся сформировать подходы к системе оплаты труда в российских образовательных учреждениях, которые устранят существующий негатив, — заявил сенатор.
Задача в том, чтобы создать понятную для общества единую в своих принципах систему оплаты труда для всей страны. Зарплата должна определяться количеством часов аудиторной нагрузки, уровнем образовательной программы и профессиональными квалификациями педагога, отметил сенатор.
Достигнуть выравнивания оплаты труда педагогов до среднероссийского уровня сложно, и в следующем году вряд ли что-то изменится, однако работать в этом направлении необходимо, уверен он. В дальнейшем система оплаты труда учителей в стране должна зависеть только от региональной и географической специфики — например, учитывать северные надбавки.
В профессиональной среде поддерживают эти изменения. Сейчас дифференциация оплаты учителей в разных регионах абсолютно несправедлива.
— Нужно установить минимальную гарантированную оплату 18 часов работы учителя в неделю, то есть ставки. Кто-то говорит, что ставка должна быть не меньше двух минимальных размеров оплаты труда, — считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
— Нужно установить минимальную гарантированную оплату 18 часов работы учителя в неделю, то есть ставки. Кто-то говорит, что ставка должна быть не меньше двух минимальных размеров оплаты труда. Другие считают, что она должна быть не меньше двух прожиточных минимумов в регионе, — пояснил он.
Если в СФ разработают законопроект, который будет предполагать хотя бы минимальное возвращение к тарифной сетке, профсоюз «Учитель» поддержит эту инициативу.
— Нельзя сделать это просто одним решением — необходим целый пакет изменений, — подчеркнул Луховицкий.
В свою очередь, в Общероссийском профсоюзе образования отметили, что тоже занимаются вопросом и активно выступают за усиление гарантий в сфере оплаты труда.
Отметим, ранее кабмин не поддержал проект о дополнительных гарантиях по зарплате учителей. Эта инициатива предусматривала меру, согласно которой все работающие в государственных и муниципальных учреждениях не могут получать меньше двойной величины регионального прожиточного минимума. В правительстве объяснили, что проект противоречит нормам бюджетного законодательства и может привести к снижению зарплаты некоторых работников, повышение которой предусмотрено майским указом президента от 2012 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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