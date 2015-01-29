"Цифровая" школа появилась в Партизанске. Видеорепортаж Максима Каленника
Обычная общеобразовательная школа Партизанска всего за два года превратилась в современную «школу цифрового века». Учащимся и преподавателям этого показалось недостаточно и теперь они включились во всероссийскую «Лигу Роснано». Но и на этом они решили не останавливаться.
То ли столешница с сенсорным экраном, то ли большой планшет на подставке. Их закупили целую дюжину. Пятнадцать комплектов робототехники с датчиками и ноутбуками. Быть может именно из второй школы Партизанска выйдут будущие светила инженерной мысли. 3D-принтер, интерактивные столы и только этим школьникам понятный шкаф для 3D-прототипирования. А еще особая студия лиги «Роснано» с образовательными модулями изучения нано- и биотехнологий. Но и этих достижений партизанской школе мало, уже сейчас здесь готовят план закупок на следующий год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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