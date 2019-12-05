Обычная общеобразовательная школа Партизанска всего за два года превратилась в современную «школу цифрового века». Учащимся и преподавателям этого показалось недостаточно и теперь они включились во всероссийскую «Лигу Роснано». Но и на этом они решили не останавливаться.

То ли столешница с сенсорным экраном, то ли большой планшет на подставке. Их закупили целую дюжину.

Вероника Новая, учащаяся школы №2: «Мы подходим сюда в свободное время, чтобы подготовиться к экзамену.

- Очередь сюда есть, к этому аппарату!?

- Ну, да, есть».

Алена Косолапова, учащаяся школы №2: «Мы тут ищем наши темы, их повторяем, чтобы лучше запоминать».

Как только в стране появляется что-то инновационное для образовательного процесса, здесь собирают планерку и решают - надо брать и внедрять! Благодаря такому продвинутому подходу партизанская школа №2 - краевой лидер по применению мультимедийных технологий.

Нелли Морозова, директор школы №2, г.Партизанск: «Пусть мы живем далеко, на окраине нашей страны, в маленьком Партизанске, но для наших детей мы будем создавать условия, чтобы они видели - мир меняется, а вместе с ним и дети».

Если вы гуманитарий, то в этом классе готовьтесь к тому, что на языке школьников называется «взлом мозга». Юному гению всего 10 лет.

Святослав Гришуков, учащийся школы №2, г.Партизанск: «Сначала мы ищем противника. Тут два модуля. А потом, когда мы находим, он останавливается. Это урок робототехники. Мы их конструируем и программируем».

Пятнадцать комплектов робототехники с датчиками и ноутбуками. Быть может именно из второй школы Партизанска выйдут будущие светила инженерной мысли.

Ольга Новая, учитель роботехники, информатики и математики: «Школа цифрового века, скажем так! Сами собрали робота до конца и запустили?

- Да, радовалась, как ребенок. Вот это ощущение счастья, у нас в детстве этого не было».

3D-принтер, интерактивные столы и только этим школьникам понятный шкаф для 3D-прототипирования. А еще особая студия лиги «Роснано» с образовательными модулями изучения нано- и биотехнологий. Но и этих достижений партизанской школе мало, уже сейчас здесь готовят план закупок на следующий год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]