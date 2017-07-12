«Влияющие на психику» вышки в Арсеньевских дворах оказались безобидными

Вышки, установленные возле двух школ Арсеньева, вызвали панику у некоторых жителей города, — сообщают «Вести: Приморье».

Местный паблик @arstv опубликовал кадры вышки и вопрос одного из подписчиков: «Их предназначение возможно многоцелевое, и принадлежность их – явно не имеет отношения к какой либо частной фирме. Возможно на них будет установлено оборудование которое не может не производить влияющее на психику человека излучение в определенном радиусе. И почему возникла необходимость установки именно возле школ? Подстанции имеются везде, не только именно возле школ. Вышки связи так-то вовсе и не требуется устанавливать прямо в центре жилых кварталов, на качество это особо не повлияет. И здесь напрашиваются определенные выводы» (орфография и пунктуация - авторские).

«На сколько я знаю это что-то связано с вертолётами! Типа маяки какие-то», — выдвинул одну из версий подписчик канала @arstv

«Может глушилки для интернета???», — предположили и такое.

Ситуацией воспользовался предприимчивый арсеньевец: «Это мощное СВЧ излучение схоже с рентгеном при воздействии на человека происходит ионизция омертвление клеток , опасно жить и находиться рядом с этой установкой. Все кто живёт в этом районе бегите оттуда, продавайте жилье либо бросайте как это делали люди из Припяти. П.с. куплю трёхкомнатную квартиру в этом районе за 500тр».

Подписчики начали веселиться вовсю: «Слава богу поставят радиозащиту от излучения инопланетных рас, что управляют моим сознанием.... а-то моя шапочка из фольги перестала работать».

Все же большинство арсеньевцев сошлись во мнении, что это вышки для сотовой связи.

Через несколько дней администрация округа опубликовала официальное заявление: это — действительно сооружения для установки оборудования сотовой связи.

«Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа, согласно Закону Приморского края «О градостроительной деятельности на территории Приморского края» на строительство сооружений данного типа не требуется разрешение органов местного самоуправления. В соответствии с Земельным кодексом РФ, федеральным и краевым законодательством управлением имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа заключен договор с ООО «ДВИК» и ПАО «МТС» на аренду земли под строительство антенно-мачтовых сооружений. Компании предоставили в администрацию города санитарно-эпидемиологические заключения и другие необходимые документы», — указано в официальном сообщении администрации.

Также чиновники отметили, что учитывая большой общественных резонанс этой темы, администрация Арсеньевского городского округа обратилась к сотовым операторам с просьбой дать дополнительные пояснения о безопасности оборудования и предоставить данную информацию жителям города.

Видео: инстаграм @arstv.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]