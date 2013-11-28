Рассматривается вопрос возможной отмены аккредитации вузов

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов при обсуждении новой модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и науки допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся.

"Что предлагается для обсуждения - уйти от выездных документарных проверок качества образования. Возможно, как идея, я очень аккуратно говорю - совершенствование той процедуры, которая называется аккредитация. Возможно, ее отмена, подчеркиваю, возможно. И введение взамен аккредитации как раз оценки качества подготовки обучающихся", - сказал он в пятницу на всероссийском совещании с ректорами вузов в Санкт-Петербурге.

По словам Кравцова, сейчас проверяют программы на соответствие стандартам, но "проверять бумагу" не настолько эффективно, чтобы оценить качество подготовки обучающихся в том или ином вузе, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Срок действующей модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021 должна быть принята новая. Сейчас она обсуждается в профильных ведомствах и в профессиональном сообществе, пояснили в пресс-службе Рособрнадзора.

Говоря о новой модели контроля образования, глава Рособрнадзора также отметил, что процедура лишения вузов лицензии может происходить только в крайнем случае, когда условия обучения не обеспечивают безопасность обучающихся. "Должен быть минимальный набор обязательных лицензионных требований к условиям. <...> Как крайний случай, когда условия не выполняются, когда действительно угроза здоровью обучающегося, тогда лишать лицензии, крайний случай. Такие случаи должны быть единичные", - сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]