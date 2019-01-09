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Астрологи как один указывают, что в 2020 приморцев ждут перемены

Астрологи как один указывают, что в 2020 приморцев ждут перемены

Фото: pixabay.com

Сразу несколько астрологов, в том числе и хорошо известных, заявили, что в 2020 году приморцев могут ждать серьезные перемены. Дело в том, что талисманом наступающего 2020-го года является тигр. Полосатая кошка, в свою очередь, гербовая эмблема Приморского края, сообщает "Вести: Приморье".

Наступающий год крысы, будет интересным, но довольно непростым. Подготовится к нему нужно по особенно, отмечают звездочеты. В частности, известный в Приморье  астролог Александр Ремпель, который долгое время жил в крае дает совет, что не нужно ждать, что все само упадет вам в руки. В начале года следует быть активным - Крыса благосклонна ко всем, кто проявит решительность и будет двигаться вперед. И тогда ждите изменений в лучшую сторону. Удача непременно вас найдет.


Год сулит изменения во всех сферах деятельности, отмечает Александр Ремпель на страницах уссурийского газеты



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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