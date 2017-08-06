Трасса блокирована: десятки машин попали в аварию
В целях обеспечения безопасности на текущий момент ограничено движение для всех видов транспортных средств с 0 по 14 км автодороги «п.Новый – Де-Фриз – Седанка» в сторону г. Владивостока (от п. Новый до начала низководного моста). На территории краевой столицы вводится ограничение для движения большегрузного транспорта, сообщает "Вести: Приморье".
Снегопад, начавшийся на территории региона, будет сопровождаться гололедными явлениями, сильными метелями. По статистике, предыдущие циклоны спровоцировали в регионе 47 дорожно-транспортных происшествий, 1 человек погиб, 18 – получили травмы различной степени тяжести. Эти автоаварии произошли непосредственно в период метели, в условиях снижения видимости, отметили в пресс-службе УМВД по ПК.
Отметим, в связи с очередным циклоном и ухудшением погодной обстановки Госавтоинспекция призывает водителей, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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