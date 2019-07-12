Мнение: Преимущества программы "Дальневосточной ипотеки" под 2%
Преимущества просты. Ежемесячный размер выплаты зависит от процента выбранной ипотеки. «Дальневосточная ипотека» вызвала ажиотаж у потенциальных заемщиков. На Дальнем Востоке программа будет реализовываться через кредитные организации, у которых подписаны соответствующие договоры, отметил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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