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Ипотека под 2% может привести к увеличению семейных разводов

Ипотека под 2% может привести к увеличению семейных разводов

Введение дальневосточной ипотеки под рекордные два процента может привести к увеличению числа разводов среди семей региона, сообщают "Вести: Приморье". 

Большинство молодых семей Дальнего Востока, на которых в основном и расчитана государственная программа, восприняли новвоведение с большим энтузиазмом. Ведь низкий процент на кредит поможет существенно снизить сумму выплаты, а значить сократить семейные расходы. Однако, в обиде те, кто в программу не попадает из-за того, что возраст одного из супругов уже перевалил за 35-ть. Потенциальные "ипотечники" с детьми не исключают, в погоне за дешевым квадратом некоторые дойдут до фиктивного развода, сообщает ГТРК "Дальневосточная". 

В частности, получатель ипотеки Мария Трофимчук из с. Тополево, поделилась с корреспондентом информацией, что среди ее знакомых есть пары, которые уже сейчас собираются развестись, чтобы взять ипотеку с низкой процентной ставкой. Ведь согласно условиям программы, воспользоваться ее смогут неполные семьи, например, мама с ребенком или папа с ребенком. 

Напомним, что программа "дальневосточная ипотека" стартовала накануне. "Вести: Приморье" пообщались с первыми получателями льготного кредита на покупку жилья. Ими стала семейная молодая пара из Владивостока. Все подробности и нюансы программы тут



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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