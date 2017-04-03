Ставка под 2% приведет к ипотечному буму в Приморье - эксперт

Программа "Дальневосточная ипотека", которая должна заработать в самое ближайшее время, может привести к ипотечному буму в Приморском крае. Об этом в программе "Дальневосточная перспектива" на телеканале "Восток 24" заявил заместитель директора экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

По словам эксперта, введение долгосрочного кредита на покупку жилья под такой низкий процент, является очень интересным предложением. Экономист считает, что воспользоваться возможностью приобрести недвижимость по такой ставке могут более 300 000 дальневоточников. При этом наибольший спрос на ипотеку под 2% годовых будет именно в Приморском крае.

Ранее эксперты высказывали мнение, что программа "Дальневосточная ипотека" должна мотивировать развитие строительной отрасли региона. В частности, необходимо увеличивать площадь ежегодно сдаваемого жилья. Сейчас в Приморье наблюдается дефицит квартир, особенно эконом-класса, либо из стоимость слишком высока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]