Аутсайдеры: приморцы  реже всех в стране ходят в библиотеки (опрос)





Наиболее часто обращаются в библиотеки за книгами жители Чукотки. Об этом свидетельствуют данные Минкультуры, с которыми ознакомился NEWS.ru. Приморский край — аутсайдер списка, — передают «Вести: Приморье».

На Чукотке на тысячу населения в 2018 году было выдано 17,1 тысячи книг. Также активно книги берут люди, проживающие в Магаданской (15,4 тысячи), Кировской (13,4), Новгородской (13,2) и Курганской областях (12,7).

Реже всего обращается в библиотеку население Чечни. В республике за прошлый год на тысячу человек было выдано 2,7 тысячи книг. Их также редко берут жители Ингушетии (3,5), Москвы (3,8), Дагестана (4,3) и Подмосковья (4,4).

При этом в Москве (16,7%), Приморском крае (23,2%) и Санкт-Петербурге (23,3%) библиотеки посещает самый маленький процент населения по сравнению с другими регионами. Примерно такая же ситуация зафиксирована в Севастополе (25%) и Ингушетии (26%). Самое большое число любителей библиотек проживает в Ямало-Ненецком автономном округе (73%), на Чукотке (66%), в Сахалинской (63%), Новгородской (61%) и Мурманской областях (61%).

Люди из крупных городов располагают большей возможностью занять своё свободное время. А жителям небольших и отдалённых от центра России регионов порой остаётся только «отправиться в библиотеку, клуб или же посмотреть телевизор». Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал вице-президент Петербургского библиотечного общества, заведующий отделом Российской национальной библиотеки Сергей Басов. Более того, интерпретируя статистику, не стоит забывать о том, что многие люди из мегаполисов отдают предпочтение чтению с планшетов и телефонов.

Сергей Басов также отметил, что у жителей регионов зачастую нет возможности или желания покупать книги. Связано это не только с высокими ценами, но и с низкой обеспеченностью населения точками, где их можно приобрести. Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по количеству книжных магазинов на душу населения. Об этом на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ заявил министр культуры Владимир Мединский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]