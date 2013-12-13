Приморские заключенные украсят улицы Владивостока
Малые архитектурные формы для украшения улиц столицы ДВФО изготовят заключенные края, — передают «Вести: Приморье» по информации ГУФСИН.
Руководством ГУФСИН России по Приморскому краю продолжается целенаправленная работа по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы в сотрудничестве с представителями законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества и общественности.
В этот раз представители руководства Главного управления и учреждений УИС края приняли участие в межведомственном совещании под председательством прокурора г. Владивостока Сергея Лубенца по вопросу исполнения требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства, регулирующего правоотношения в сфере привлечения осужденных к труду, а также уровень их взаимодействия с органами исполнительной власти.
В обсуждении приняли участие глава Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы г. Владивостока Андрей Брик, прокуроры районов города.
Были рассмотрены сведения о взаимодействии учреждений уголовно-исполнительной системы с администрацией, муниципальными учреждениями и предприятиями города Владивостока по вопросу размещения муниципальных заказов в исправительных учреждениях.
Было отмечено, что взаимодействие налажено и в настоящее время идет формирование пакета заказов на 2020 год на изготовление малых архитектурных форм для благоустройства городских территорий и парков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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