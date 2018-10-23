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Ввели запрет: мужчина не смог продать квартиру

Ввели запрет: мужчина не смог продать квартиру

Фото: pixabay.com

В Приморье суд обязал 44-летнего жителя Михайловского района выплатить административные штрафы в размере 60 тысяч рублей, назначенные ему за отказы от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает "Вести: Приморье".

Ввиду того, что приморец не торопился с оплатой штрафов,  судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Михайловскому району УФССП России по Приморскому краю обратил взыскание на денежные средства мужчины, находящиеся на банковских счетах, а также, установив имущество автолюбителя, вынес запрет на регистрационные действия с недвижимостью, не позволяющий ему осуществлять сделки, отметили в пресс-службе Управления судебных приставов по ПК.

Запрет на регистрационные действия с квартирой, которую нарушитель Правил дорожного движения намеревался продать, побудил его оплатить штрафы и исполнительский сбор. В результате он заплатил 64,2 тысячи рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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