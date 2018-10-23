Ввели запрет: мужчина не смог продать квартиру
В Приморье суд обязал 44-летнего жителя Михайловского района выплатить административные штрафы в размере 60 тысяч рублей, назначенные ему за отказы от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает "Вести: Приморье".
Ввиду того, что приморец не торопился с оплатой штрафов, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Михайловскому району УФССП России по Приморскому краю обратил взыскание на денежные средства мужчины, находящиеся на банковских счетах, а также, установив имущество автолюбителя, вынес запрет на регистрационные действия с недвижимостью, не позволяющий ему осуществлять сделки, отметили в пресс-службе Управления судебных приставов по ПК.
Запрет на регистрационные действия с квартирой, которую нарушитель Правил дорожного движения намеревался продать, побудил его оплатить штрафы и исполнительский сбор. В результате он заплатил 64,2 тысячи рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.12.2019 Принуждение заставило женщину оплатить долги
-
19.10.2019 "Рекордсмен" по числу штрафов ГИБДД обнаружен во Владивостоке
-
14.09.2019 Ради трудоустройства за границей приморец заплатил более полумиллиона рублей
-
03.07.2019 "Рекордсменку"-нарушительницу ПДД нашли во Владивостоке
-
13.11.2018 Приморец погасил крупную задолженность ради вылета за границу
-
23.10.2018 Приморец оплатил крупную задолженность после ареста его автомобиля
Добавить комментарий