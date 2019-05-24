Прием заявок на участие в программе «1000 дворов» продлится до февраля

Для этого необходимы: заявка для участия в конкурсе, протокол общего собрания собственников дома, а также по желанию жителей к заявке может быть приложен дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

«Приветствуется, если многоквартирные дома, расположенные в границах одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих компаний, товариществ собственников жилья, то заявка подается от имени каждого дома», отметила и.о. вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко.

"На сегодняшний день, мы уже приняли 878 площадок. Это уже принятые и оплаченные работы. Выполняются последние штрихи. 25 декабря — час «Ч», когда нужно будет оплатить принятые работы", - уточнила Елена Пархоменко.

На следующий год для реализации программы губернатора Олега Кожемяко из краевого бюджета направлено 1,2 миллиарда рублей. Также на создание парков, скверов и аллей муниципалитеты получат еще более 580 миллионов рублей. А в конце декабря подведут итог «1000 дворов — 2019».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]