Опубликованы границы территорий, на которых запрещена охота в связи с АЧС





Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края опубликовал список территорий, на которых установлен запрет охоты до 15 января 2020 года в связи с распространением вируса АЧС, — передают «Вести: Приморье».

Пожарский муниципальный район (Общедоступные охотничьи угодья, ООО о/х «Промысловик») — территория радиусом 5,5 км в границах сел: с. Пожарское, с. Никитовка, с. Совхоз Пожарский; на севере от точки пересечения реки Крутобережная и автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток и далее на юго-восток по реке Крутобережная, на востоке – по водоразделу реки Правая Широкая и реки Крутобережная, на юге – граница Пожарского, Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов, на западе по железной дороге от ж/д станции Чалданка до

с. Новостройка и далее по автомобильной дороге Знаменка – Новостройка – Каменушка до пересечения с автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток, далее по автомобильной дороге Хабаровск – Владивосток до точки пересечения с рекой Крутобережная.

Лесозаводский городской муниципальный округ (Общедоступные охотничьи угодья) — северная граница – автомобильная дорога Хабаровск - Владивосток – Елизаветовка.

Восточная граница: по линии ЛЭП от с. Елизаветовка по направлению к с. Тургенево.

Южная граница: автомобильная дорога Хабаровск - Владивосток – Тургенево до пересечения с автомобильной дорогой Хабаровск-Владивосток.

Западная граница –по автомобильной дороге Хабаровск – Владивосток от пересечения с автомобильной дорогой Хабаровск - Владивосток – Тургенево до пересечения с автомобильной дорогой Хабаровск - Владивосток – Елизаветовка.

Дальнереченский муниципальный район (АОХ «Поляны») — от 38 км до 72 км автомобильной дороги Дальнереченск-Ариадное-Самарка-Уборка, далее на запад до ключа Кузин, далее по водоразделу ключа Кузин до Маячной сопки (высота 710,0), далее до горы Пихтовая (высота 613,0), далее на северо-запад по административной границе Дальнереченского муниципального района и Лесозаводского городского муниципального округа до горы Двести двадцать (высота 568), далее на северо-восток по водоразделу реки Лазаревка с восточной стороны и реки Кедровая с западной стороны через высоты 410, 321,353 (Красная), далее на восток через высоту 284 (гора Евсенкова) до высоты 289, далее на восток до 38 км автомобильной дороги Дальнереченск – Ариадное – Самарка – Уборка.

Пограничный муниципальный округ (Гродековское ПО, ОООиР КПО «Охотники за трофеями», ОООиР ПШПО «Барс») — северо-западная часть Пограничного муниципального округа от международного автомобильного пункта пропуска «Сосновая падь» по автомобильной трассе международный автомобильный пункт пропуска «Сосновая падь» – п. Пограничный – с. Бойкое – с. Богуславка – с. Духовское – с. Жариково – до точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги с. Жариково – с. Новоселище с административной границей Пограничного муниципального округа и Ханкайского муниципального района.

Ханкайский муниципальный район (Ханкайская РОООиР) — северо-западная часть Ханкайского муниципального района от точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги с. Жариково –

с. Новоселище с административной границей Ханкайского муниципального района и Пограничного муниципального округа, далее по автомобильной дороге с. Новоселище – с. Камень-Рыболов. Северо-западная часть Ханкайского района от государственной границы России до автомобильной трассы с. Камень-Рыболов – с. Турий Рог.

Напомним, ранее «Вести: Приморье» сообщали губернаторском указе о том, что в Приморье запретили некоторые способы охоты на копытных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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