На двойное убийство из-за 500 рублей пошел житель Артема





Особо тяжкое преступление — двойное убийство — инкриминируется жителю Артема, — сообщают «Вести: Приморье» по данным СК ПК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления - убийстве двух лиц, т.е. преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемый употреблял спиртные напитки в помещении кухни в квартире дома по ул. 1-я Западная в г. Артеме с тремя своими знакомыми. После того, как один из них ушел спать в другое помещение, обвиняемый, не обнаружив у себя денежных средств в размере не менее 500 рублей, стал высказывать претензии двум мужчинам о пропаже денежных средств, в результате чего между ними возникла ссора. Затем злоумышленник, используя в качестве орудия преступления нож, обнаруженный им в помещении кухни, нанес одному потерпевшему не менее 5 ударов в область шеи и не менее 18 ударов другому. От полученных травм они скончались на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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