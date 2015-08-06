Руководство аэропорта Владивосток и еще нескольких транспортных предприятий оштрафованы за нарушение экологического законодательства

Приморская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований экологического законодательства в деятельности предприятий воздушного и железнодорожного транспорта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что руководители АО «Международный аэропорт Владивосток», АО «АэроМар-ДВ» и трех структурных подразделений филиалов ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «ВРК-1» не прошли подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, что свидетельствовало о недостаточном уровне их профессионализма и научной обоснованности эколого значимых решений и действий, поскольку они являются ответственными за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Также установлено, что программы производственного экологического контроля (далее – программы ПЭК) вышеуказанных предприятий не соответствовали предъявляемым требованиям. Так, программы ПЭК не содержали показатели суммарной массы выбросов отдельно по каждому загрязняющему веществу по каждому источнику и по объекту в целом, не содержали актуальную информацию о наименовании подразделений, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля, их полномочиях, численности, сведения о правах и обязанностях руководителей и сотрудников таких подразделений, не содержали наименования и адреса собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центров), реквизитов их аттестатов с указанием информации об области их аккредитации, в ряде случаев отсутствовали планы-графики контроля и планы-графики наблюдений стационарных источников выбросов. Допущенные нарушения свидетельствовали о неполном выполнении в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов.

Кроме того, проведенной прокуратурой проверкой вскрыт факт ненаправления Сервисным локомотивным депо ООО «ЛокоТех-Сервис» декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год.

В целях устранения нарушений прокурор руководителям данных предприятий внес 5 представлений. Акты реагирования рассмотрены, требования удовлетворены, 6 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководители предприятий прошли обучение, программы ПЭК приведены в соответствие с действующим законодательством, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год направлена в территориальный орган Росприроднадзора.

Кроме того, по постановлениям прокурора указанные юридические лица и их руководители привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 и 8.5 КоАП РФ в виде предупреждений и штрафов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru