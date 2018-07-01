Мошенник, обманувший участников долевого строительства, проведет в колонии 7 лет
Продавал одну квартиру двум людям, деньги тратил, как хотел - обманутые дольщики могут выдохнуть: мошенника привлекли к ответственности, - сообщают "Вести: Приморье" по данным прокуратуры.
Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено генеральным директором компании застройщика, возводившего многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Грибоедова, д. 46 в г. Владивостоке.
Используя предоставленные полномочия вопреки законным интересам коммерческой организации, в целях извлечения выгоды и преимуществ фигурант распоряжался полученными от граждан в счет участия в долевом строительстве жилого дома денежными средствами по своему усмотрению.
Своими действиями он фактически лишил потерпевших – участников долевого строительства многоквартирного жилого дома возможности получить в собственность жилые помещения в указанном доме.
Кроме того, злоумышленник осуществил двойную продажу коммерческой площади в указанном доме.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься строительной деятельностью сроком на 3 года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, обжалован стороной защиты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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