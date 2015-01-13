Мышиных мультяшных снеговиков слепили приморцы
Символы будущего года – мышей, правда, американского происхождения — вылепили из снега два жителя Арсеньева, — сообщают «Вести: Приморье».
Микки и Минни Маусы, а также Том и Джерри из снега. Мультяшных персонажей создали жители Яковлевки.
«Посмотреть на символ наступающего Нового года могут жители по адресу Пекарский переулок, 10. Мастер Трапезникова Ирина и ее помощник Клюшкин Владимир Николаевич изготовили из снега мультяшных персонажей прямо перед своим домом на всеобщее обозрение», — про рекламировал творение мастеров-энтузиастов арсеньевский паблик @arstv.
Авторы блога напомнили, что в прошлом году Ирина Трапезникова ледово-снежную композицию из персонажей в человеческий рост разместила под главной елкой района на центральной площади.
Как отметили подписчики в комментариях, женщина каждый год креативно подходит к украшению улицы у дома. С сожалением отметили, что не все жители ценят труд Ирины - вандалы часто ломают ее снежные скульптуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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