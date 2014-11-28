Уникальная выставка «Государи и государыни – венценосные покровители искусств» приглашает приморцев

Масштабный выставочный проект «Государи и государыни – венценосные покровители искусств» стартовал в Приморской краевой картинной галерее в пятницу, 20 декабря. Вернисаж посетил Губернатор Приморья Олег Кожемяко? сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Культурный проект посвящен 300-летию образования Российской империи и 350-летию со дня рождения Петра I Великого. Участниками проекта стали шесть музеев страны: Государственный Русский музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств (Санкт-Петербург), Государственный исторический музей (Москва), Приморская государственная картинная галерея (Владивосток), Дальневосточный художественный музей (Хабаровск) и Иркутский областной художественный музей имени Сукачева.

Как отметил Олег Кожемяко, открытие такого проекта – замечательный предновогодний подарок всем жителям и гостям Приморья.

«Картины известные и, безусловно, будут привлекать внимание горожан и туристов. Это часть нашей истории. Благодаря этим императорам произошло присоединение Дальнего Востока, был основан Владивосток», – заявил Губернатор края.

На примере произведений известнейших русских, европейских художников и архитекторов жители и гости дальневосточной столицы познакомятся с императорской эпохой царствования династии Романовых – от первого императора Петра I до последнего государя Николая II, получат представление о влиянии вкусов и предпочтений венценосных особ на судьбы мастеров и произведений изобразительного искусства.

В экспозицию вошло более 50 предметов, в том числе известные портреты правивших русских императоров и императриц, исполненные в живописи, оригинальной и тиражной графике. Многие из экспонатов украшали интерьеры прославленных петербургских дворцов.

Выставка будет сопровождаться насыщенной культурно-образовательной программой: экскурсиями, лекциями, концертами, квестами и другими событиями. В дни новогодних праздников Приморская картинная галерея приглашает юных зрителей стать участниками детских Рождественских балов в Парадном зале по адресу: Алеутская, 12. Выставка продлится до 29 марта 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]