«Венценосные покровители искусств» смотрят со стен Приморской картинной галереи

«Венценосные покровители искусств». Цари и царицы стали героями новой выставки в Приморской картинной галерее. Масштабный проект объединил шесть музеев страны. Уникальные экспонаты прибыли во Владивосток из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Хабаровска. О реабилитации императоров и удивительных превращениях императриц — сюжет Оксаны Данилюк.

300 лет - образованию Российской империи и 350 - со дня рождения Петра Первого. Этим грядущим юбилеям посвящен новый проект приморских галерейщиков. Он стал возможен благодаря помощи центральных музеев страны. Прежде всего Государственного Русского в Санкт-Петербурге. Там ведут свою «Сагу о Романовых», расставляя новые исторические акценты. Вот Николай Павлович — прослыл жандармом Европы, заслужил прозвище «Николай Палкин», а оказывается - благоволил культуре!

Григорий Голдовский, зав.отделом живописи 18-19 веков Государственного Русского музея: «Николай Павлович у нас идет как державный реформатор России, который много сделал для развития отечественной культуры. Удивительная история! Николай Павлович, который ввел в России чугунную цензуру, при нем особые развитие получили искусства — художества».

Своим возникновением Государственный Русский музей обязан Александру Третьему, автору идеи, как сейчас бы сказали, и Николаю Второму, подписавшему указ о его учреждении. Без монаршьей воли не было бы ни Петербурга с великой архитектурой, ни Эрмитажа с прекрасными коллекциями. Венценосные покровители искусств — на портретах в старинных рамах. Не только история в лицах, но и развитие живописи. Из Иркутска прибыла «Екатерина Вторая» - кисти Левицкого. С почти детективным сюжетом.

Наталья Сысоева, директор Иркутского художественного музея им. В.П.Сукачева: «Этот портрет в наших книгах учета был зарегистрирован как мужской портрет. Но когда он попал на реставрацию нашему известному реставратору Нине Ивановне Рубцовой, началась расчистка потертостей, загрязнений, и вдруг на мужском портрете были обнаружены серьги».

Как удалось узнать царицу и ее придворного художника? Какую челку носила в молодости мать последнего российского императора? На выставке зрителей ждет немало открытий. Макеты петербургских дворцов из музея Академии художеств можно рассмотреть в мельчайших подробностях. Как и «Сосновый лес», который Николай Второй лично заказал Ивану Шишкину. Картина в той же самой раме, что украшала бильярдную Зимнего дворца. Теперь она — гордость Хабаровского музея и до конца марта — украшение выставки во Владивостоке. Под взглядом царственных особ в Парадном зале Приморской галереи пройдут экскурсии, концерты и детские Рождественские балы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]