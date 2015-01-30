Штрафов станет больше: снизят порог превышения скорости
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА-Новости.
Новое правило будет вводиться постепенно, сначала порог снизят в пилотных зонах. Он подчеркнул, что "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", нет настолько большого допустимого превышения скорости, пояснил вице-премьер Максим Акимов.
"Нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать", - заявил Акимов.
При этом вице-премьер не уточнил, где именно и когда будут вводиться пилотные зоны, добавив, что все необходимые решения будут приняты в следующем году, а до 2022-2023 года они могут быть реализованы для всей страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.01.2019 Жёсткое ДТП на федеральной трассе между Большим Камнем и Фокино
-
30.01.2015 Один из классов школы на Русском острове закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
-
12.12.2019 Штраф за превышение "средней скорости" отменен
-
10.01.2019 ГИБДД Владивостока будет применять новое техническое средство в борьбе с автонарушителями
-
18.12.2019 Сообщить о состоянии дорог можно в новом приложении «Госуслуги. Дороги»
-
04.09.2018 С начала года средства автоматической фиксации выявили свыше 500 тысяч нарушений правил на дорогах Приморья
Добавить комментарий