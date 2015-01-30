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Штрафов станет больше: снизят порог превышения скорости

Штрафов станет больше: снизят порог превышения скорости

Фото: "Приморская газета"

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА-Новости.

Новое правило будет вводиться постепенно, сначала порог снизят в пилотных зонах. Он подчеркнул, что "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", нет настолько большого допустимого превышения скорости, пояснил вице-премьер Максим Акимов.

"Нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать", - заявил Акимов.

При этом вице-премьер не уточнил, где именно и когда будут вводиться пилотные зоны, добавив, что все необходимые решения будут приняты в следующем году, а до 2022-2023 года они могут быть реализованы для всей страны.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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