Новости Общество Происшествия

Сегодня, 14:26
 

Житель Уссурийска лишится свободы за «угощения» девушки

Житель Уссурийска лишится свободы за «угощения» девушки

Фото: korolevnam.ru

Следствием окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего жителя г. Уссурийска, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, сообщает "Вести: Приморье".

Следствием установлено, что в августе и сентябре 2018 года обвиняемый путем уговоров, предложений, других ненасильственных действий склонил к употреблению психотропной смеси свою 17-летнюю девушку. Действуя осознанно, он «угощал» её наркотиками, утверждая, что в небольшом количестве употребление не приведет к привыканию и вредным последствиям. Мать несовершеннолетней, заподозрив, что её дочь стала употреблять наркотики, обратилась в правоохранительные органы, отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести