Житель Уссурийска лишится свободы за «угощения» девушки

Следствием окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего жителя г. Уссурийска, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, сообщает "Вести: Приморье".

Следствием установлено, что в августе и сентябре 2018 года обвиняемый путем уговоров, предложений, других ненасильственных действий склонил к употреблению психотропной смеси свою 17-летнюю девушку. Действуя осознанно, он «угощал» её наркотиками, утверждая, что в небольшом количестве употребление не приведет к привыканию и вредным последствиям. Мать несовершеннолетней, заподозрив, что её дочь стала употреблять наркотики, обратилась в правоохранительные органы, отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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