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Доплата к пенсии и зарплате возможна, заявил депутат Госдумы

Доплата к пенсии и зарплате возможна, заявил депутат Госдумы

Деньги, оставшиеся в бюджете этого года, следует потратить на 13-е зарплаты, пенсии или стипендии.

Об этом заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, выступая в Госдуме, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».

Таким образом, он предложил разделить средства, которые не были израсходованы по итогам нынешнего года. Это 1 трлн рублей, сослался Миронов на данные Счетной палаты. 

Если власти не сумели вовремя распорядиться средствами, то следует не откладывать их на следующий год, а поступить по справедливости, отметил депутат. Ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса, - считает лидер "справороссов".

Он также предложил предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров. Правда, как следить за тратами россиян, не уточнил.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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