Анонс на 24 декабря
24 декабря в 18.30 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – новогодний концерт оркестра МГУ им. Невельского.
24 декабря в 20.00 – Церковь Святого Павла (Пушкинская, 14) – мини-спектакль «Рождественская библейская история».
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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