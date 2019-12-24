Жительница Приморья, которую оставили присматривать за квартирой, обокрала хозяйку
Жительница Артема, проживающая в квартире на улице Кирова, уезжая на некоторое время за пределы Приморского края, попросила присмотреть за жилищем свою знакомую. Последняя, делая приборку в помещении, обнаружила за шкафчиком в потайном месте спрятанные денежные средства и присвоила себе 145 тысяч рублей, потратив их на собственные нужды.
Вернувшись домой и обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась с заявлением в полицию.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, по подозрению в совершении преступления задержана 43-летняя жительница Артема. Она доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Ранее гражданку привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кражу она совершила, имея условную судимость.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
02.12.2019 Дама неробкого десятка оказала сопротивление «гастролеру»
-
21.01.2017 Жительница Приморья пойдет под суд за кражу банковской карты и денег с нее
-
22.11.2018 Жительница Приморья горько пожалела о романтическом вечере со своим знакомым
-
03.04.2019 Житель Владивостока задержан по подозрению в убийстве
-
24.05.2017 В Приморье задержан подозреваемый в серии краж
-
06.02.2019 Жительница Приморья сдала чужой автомобиль на металлолом
Добавить комментарий