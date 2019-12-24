Жительница Приморья, которую оставили присматривать за квартирой, обокрала хозяйку

Жительница Артема, проживающая в квартире на улице Кирова, уезжая на некоторое время за пределы Приморского края, попросила присмотреть за жилищем свою знакомую. Последняя, делая приборку в помещении, обнаружила за шкафчиком в потайном месте спрятанные денежные средства и присвоила себе 145 тысяч рублей, потратив их на собственные нужды.

Вернувшись домой и обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, по подозрению в совершении преступления задержана 43-летняя жительница Артема. Она доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Ранее гражданку привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кражу она совершила, имея условную судимость.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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