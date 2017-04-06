Нянечка в "тихий час" в детском саду совершила нехороший поступок
Жительница Артема пришла забирать 5-летнюю дочь из дошкольного учреждения и обнаружила, что у ребенка пропала золотая цепочка. Сумма причиненного ущерба составила 16 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже.
23-летняя жительница Артема была задержана и доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания.
Задержанная рассказала, что работала няней в детском саду. Во время «тихого часа» увидела на шее воспитанницы золотую цепочку с кулоном и решила ее похитить.
В отношении жительницы Артема возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенное изъято и возвращено законной владелице.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок пяти лет.
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