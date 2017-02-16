Банк ВТБ начал выдавать кредиты по «Дальневосточной ипотеке»

Ипотечный кредит всего под 2 процента. Новую программу для жителей Дальнего Востока начали предлагать банки. За первые дни работы проекта поступили уже сотни заявок. Кто может взять кредит на льготных условиях, все подробности в следующем репортаже.

Семья Бакулевых о своей квартире мечтала много лет. Сейчас с тремя детьми живут у родителей. Но уже через два года въедут в новостройку. Они одни из первых, кто получил ипотечный кредит под 2 процента по новой программе для дальневосточников.

ВТБ уже начал выдавать кредиты по программе «Дальневосточная ипотека». Получить их могут семьи, приобретающие недвижимость в федеральном округе, возраст обоих супругов не должен превышать 35-ти лет. В программе могут участвовать и неполные семьи с несовершеннолетними детьми.

Александр Вялков, управляющий банка ВТБ в Приморском крае: «Она будет действовать до 31 декабря 2024 года. То есть в течение пяти лет. Мы планируем за этот период для жителей Дальневосточного федерального округа выдать кредиты на сумму порядка 100 миллиардов рублей».

За первые дни работы по новой программе ВТБ принял более четырехсот заявок. Оформить необходимые документы можно в любом офисе банка на Дальнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]