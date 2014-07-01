Чиновников пересадят на автомобили такси

Глава Минфина предложил пересадить федеральных чиновников на такси в целях оптимизации расходов. При этом отказ от личных водителей можно назвать трендом для всей страны

Идею пока только озвучили, нет ни самого документа, ни даже проекта. Просто министр финансов Антон Силуанов высказался на одной из комиссий, что неплохо бы пересадить чиновников на такси, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на bfm.ru.

Конечно, у высоких чиновников машины останутся, предложение касается только тех, кто рангом ниже «руководителей подразделений». Впрочем, пересадка на такси — это не единственный вариант, отмечает первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«В Думе, кстати говоря, все не так радужно, как кажется. Машины закреплены действительно персонально только за женщинами-депутатами и инвалидами-депутатами. Далее персональные автомобили имеют только председатель комитета, руководитель фракции, спикер и вице-спикер — всё. Но я считаю, что содержать эти машины действительно дорого». Покупка автомобилей, их техническое обслуживание, ремонт, зарплата водителям, администрирование всего этого — это серьезные деньги. Было бы лучше, если бы значительно меньшую часть тех денег, которые идут, — там, наверное, будет 1/10, может быть, и меньше — отдали на руки чиновнику, депутату, министру, не важно. Пусть он этими деньгами распоряжается. Здесь не нужны никакие дополнительные критерии, как массаж кресел, телевизор в салоне, это глупо. Обычные транспортные средства средней комфортности, которыми пользуются все простые смертные», - пояснил Лысаков.



Пока депутаты относятся к идее очень сдержанно. Однако перевозки госслужащих силами таксопарков и агрегаторов не новинка для российской действительности.

Понятно, что к такси, перевозящим чиновников, предъявляется список требований. Например, приезжать в течение 15 минут, в салоне - чисто и без запаха сигарет, зимой — прогрев, летом — кондиционер. Отдельный пункт — водитель не должен делиться с кем-либо конфиденциальной информацией, если вдруг что-то услышит.

«Многие государственные органы отказываются от собственного парка автотранспорта, не желая содержать водителей, нести вот эти постоянные издержки, и переходят на режим «передвижение как услуга». Я думаю, что это такой общий тренд, уже Центральный банк пользуется такими услугами как корпоративный клиент, уточнил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Пока неизвестны ни требования к такси, которые предъявят федеральные ведомства, ни форма отбора агрегаторов и таксопарков. Не подсчитано, сколько бюджетных денег будет сэкономлено. Со всем этим Минфин должен определиться до 27 января следующего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]