Уникальная барокамера появилась в больнице Черниговского района

Приморская краевая больница восстановительного лечения пополнилась новым оборудованием, расширив спектр своих лечебных возможностей. За счет средств регионального бюджета медучреждение, занимающееся реабилитацией приморцев, смогло приобрести уникальную гипербарическую систему – бароаппарат «ВОЛГА-101», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Эта единственная в России гипербарическая система, имеющая прозрачный цилиндрический корпус, выполненный из органического стекла.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, новинка с ее прозрачным корпусом определяет целый ряд преимуществ по сравнению с эксплуатирующимися в настоящее время в медучреждениях барокамерами.

«За счет прозрачности корпуса барокамеры существенно расширен контингент больных, нуждающихся в лечении методом гипербарической оксигенации. Снята как таковая проблема клаустрофобии при лечении пациентов всех возрастов. Кроме того, мы можем обеспечить теперь лечение пациентов, требующих непрерывного визуального наблюдения в процессе проведения лечебных процедур. Это психиатрические и некоторые другие больные», – сообщил главный врач больницы восстановительного лечения Евгений Фрединский.

Особую ценность уникальная барокамера представляет тем, что позволяет применять гипербарическую оксигенацию для лечения детей, особенно болезненно реагирующих на нахождение в замкнутом пространстве.

«У нас много юных пациентов – особенно в летний период. В новой барокамере увеличенный внутренний диаметр, улучшенный обзор, а наличие ложа с тележкой позволяет использовать бароаппарат не только для терапевтических сеансов, но и применять его в реанимации и для интенсивной терапии», – отмечает Евгений Фрединский.

Специалисты подчеркивают, что показаний к применению гипербарической оксигенации в лечебной практике множество. Этот метод применим при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе и после кардиохирургических операций и нарушений мозгового кровообращения; в восстановительный период после перенесенных черепно-мозговых травм, осложнений диабета, травм спинного мозга, остеомиелита, сахарного диабета, а также ожоговых ранений и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]