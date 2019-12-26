Кража в вузе Приморья не осталась незамеченной
Во Владивостоке местный житель осужден за хищение в кампусе ДВФУ, сообщает "Вести: Приморье"
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя г. Владивостока, который признан виновным в совершении кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в июле 2019 года, когда фигурант прибыл на территорию кампуса Дальневосточного федерального университета искупаться и употребить спиртные напитки, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.
Возвращаясь домой, он увидел открытое окно на первом этаже бытового помещения и решил проникнуть внутрь с целью хищения чужого имущества. Забравшись в помещение, обнаружил женскую сумку, из которой похитил денежные средства в размере 2,8 тыс. рублей. Совершив кражу, преступник поймал такси и уехал домой, на похищенные денежные средства приобрел спиртные напитки.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Причиненный потерпевшей ущерб погашен в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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