Меха и кожу на 1,5 млн рублей отправили под арест во Владивостоке





Шубы и дубленки из натурального меха стоимостью более 1,5 млн рублей изъяли из розничной торговли сотрудники Владивостокской таможни, — сообщают «Вести: Приморье».

Осмотр проводился совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Дорогостоящий товар продавался без обязательной маркировки.

При таможенном осмотре магазина индивидуального предпринимателя выявлены 25 кожаных дубленок, пальто и курток из меха норки, овчины, кролика и чернобурой лисы. Товар не был промаркирован контрольными идентификационными знаками (КИЗ), которые подтверждают качество меховых изделий и легальность их производства. Это свидетельствует о незаконной реализации товара.

На изделия из меха наложен арест. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ за продажу товаров без соответствующей маркировки и нарушение установленного порядка нанесения такой маркировки и информации.

По словам начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Владивостокской таможни Инны Сасиной, в 2019 году сотрудниками Владивостокской таможни совместно с другими контролирующими органами проведено еще 2 проверки на внутреннем рынке, в результате которых УМВД России по городу Владивостоку изъяты упаковки табачных изделий для кальянов иностранного производства. На товаре отсутствовали акцизные марки. Обнаружен санкционный сыр итальянского происхождения, который изъят и уничтожен Россельхознадзором по Приморскому краю. Сыр из ряда стран, в том числе и Италии, запрещен к ввозу на территорию России.

Справка: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2016 г. № 787 на территориях государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) маркировка меховых изделий обязательна для всех участников оборота товаров по данной товарной позиции, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

Таможенный осмотр помещений и территорий осуществляется в соответствии со статьей 330 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]